EuroLeague: Αποφασίζεται σήμερα η έδρα της διοργάνωσης - Στο παιχνίδι και η Αθήνα

Τα 10 τελευταία Final Four της EuroLeague

Το συμβούλιο των μετόχων της EuroLeague συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη (23/7) στις 11:00, με βασικό άξονα τη συζήτηση για το Final Four του 2026.Η Αθήνα είναι μία από τις δύο βασικές πόλεις που διεκδικούν τη διοργάνωση, μαζί με το Βελιγράδι και μένει να φανεί ποια από τις δύο προσφορές θα κερδίσει.Τελευταία φορά που φιλοξενήθηκε το Final Four στη χώρα μας, ήταν το μακρινό 2007. Όταν και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ, ενώ στο Βελιγράδι διοργανώθηκαν αντίστοιχα αυτά του 2018 και του 2022.Θυμίζουμε πως το περσινό Final Four ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, με το Άμπου Ντάμπι να φιλοξενεί τις τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν, μεταξύ αυτών Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε να φτάνει ως τον τίτλο.2015 - Μαδρίτη2016 - Βερολίνο2017 - Κωνσταντινούπολη2018 - Βελιγράδι2019 - Βιτόρια2020 - Κορονοϊός2021 - Κολωνία2022 - Βελιγράδι