Η Πορτογαλία πενθεί την απώλεια επτά ανθρώπων λόγω των πυρκαγιών που καίνε τη χώρα και οι οποίες από την περασμένη Κυριακή έχουν κάνει στάχτη 119 χιλιάδες στρέμματα.



Liga Portugal have pledged to plant 200 trees in the country for every goal scored in Primeira Liga, the top-flight of Portuguese football, on matchday six.



It comes after wildfires swept across Portugal in recent days with seven confirmed deaths, including three firefighters.