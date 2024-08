Ολυμπιακός: Συνεχίζει στους Πειραιώτες ο Κάρμο - Θα παίξει δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

«Ο Νταβίντ Κάρμο συνεχίζει στον Ολυμπιακό μας!» έγραψαν οι Πειραιώτες.









O διεθνής άσος από την Ανγκόλα μετά από την κατάκτηση του Conference League επέστρεψε στην Πόρτο με την οποία ξεκίνησε προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Αγωνίστηκε όμως ελάχιστα, ο προπονητής δεν τον υπολόγιζε και επέστρεψε στον Ολυμπιακό.





We're pleased to announce the signing of David Carmo ✍️



The defender has joined the club on a five-year deal and will spend the 2024/25 season on loan at @olympiacosfc.