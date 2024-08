Σίνερ: Βρέθηκε 2 φορές θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας αλλά αθωώθηκε ο Νο1 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης

Λίγες ώρες μετά από τον θρίαμβό του στο Σινσινάτι Μάστερς το οποίο και κατέκτησε με άνεση ανακοινώθηκε ότι ο Γιανίκ Σίνερ είχε βρεθεί ντοπαρισμένος.



Η ITIA (International Tennis Integrity Unit) ανακοίνωσε ότι ο Ιταλός τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, βρέθηκε δύο φορές τον περασμένο Μάρτιο, θετικός στην ουσία κλοστεβόλη, μετά από έλεγχο ντόπινγκ αλλά δεν τιμωήθηκε ποτέ.

