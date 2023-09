Τεράστιο μπαμ στο ΝΒΑ, αφού ο Ντέιμιαν Λίλαρντ που είχε δηλώσει πως θέλει να πάει στους Χιτ, τελικά καταλήγει στους Μπακς.



Με αυτό τον τρόπο φτιάχνει ένα υπέροχο δίδυμο στα ελάφια μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Giannis and Lillard together with the Bucks pic.twitter.com/YTgeXEfiip — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2023

BREAKING: Damian Lillard is being traded to the Bucks, per @wojespn pic.twitter.com/boKbDW4fzp — Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2023

Breaking: The Portland Trail Blazers are trading guard Damian Lillard to the Milwaukee Bucks, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/v7BfyQrDe1 — ESPN (@espn) September 27, 2023

Ο Dame πηγαίνει στο Μιλγουόκι μέσω τριπλής ανταλλαγής σε μια μετακίνηση που προκαλεί σεισμό στο ΝΒΑ. Οι ΝτιΆντρε Έιτον, Τζρου Χόλιντεϊ, Τουμανί Καμαρά μαζί με ένα pick πρώτου γύρου του 2029 πάει στους Μπλέιζερς.







Στο Φοίνιξ καταλήγουν οι Νούρκιτς, Γκρέισον Άλεν, Νέισιρ Λιτλ και Κίον Τζόνσον.



Στα 11 χρόνια του στο ΝΒΑ και στους Μπλέιζερς ο Λίλαρντ έχει 25.2 πόντους (37.2% στο τρίποντο και 89.5% στις βολές), 4.2 ριμπάουντ, 6.7 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 36.3 λεπτά σε 769 αγώνες.



