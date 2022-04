Θα κατάσχονται οι σημαίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΕκτόςΚατάρ μένουν οι σημαίες με το ουράνιο τόξο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.Το Κατάρ απαγορεύει τις σημαίες για λόγους ασφαλείας στα γήπεδα και όπως είναι φυσικό έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κατάρ, Αμπντουλασίζ Αμπντουλάχ Αλ Ανσάρι είπε για το θεμα στο Associated Press: «Αν ένας φίλαθλος υψώσει τη σημαία του ουράνιου τόξου, θα του την πάρω, δεν είναι επειδή θέλω πραγματικά να την πάρω, να τον προσβάλω πραγματικά, αλλά να τον προστατέψω.Επειδή, αν δεν είμαι εγώ, κάποιος άλλος γύρω του μπορεί να του επιτεθεί. Δεν μπορώ να εγγυηθώ τη συμπεριφορά ολόκληρου του λαού. Και θα του πω: «Σε παρακαλώ, δεν χρειάζεται να σηκώσεις πραγματικά αυτή τη σημαία σε αυτό το σημείο».Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ποινικοποιούνται άμεσα σύμφωνα με τους νόμους του κράτους του Κατάρ. Μια διεθνής ομάδα 16 οργανισμών που επικεντρώνονται στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχει εκδώσει οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις προς τους διοργανωτές του τουρνουά τη FIFA και την τοπική οργανωτική επιτροπή.«Εάν η αναγνώριση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα LGBTQ+ στο Κατάρ και οι διαβεβαιώσεις ασφάλειας δεν μπορούν να προσφερθούν, θα αναγκαστούμε να αναρωτηθούμε εάν ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα άτομαπου θέλουν να παρακολουθήσουν ή να εργαστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ είναι πολύ υψηλός. Προγραμματίζονται περαιτέρω συναντήσεις τόσο με τη FIFA όσο και με την Ανώτατη Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες, όπου ελπίζεται ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος», γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή.Οι ομάδες που συνυπέγραψαν την επιστολή περιλάμβαναν τους: Athlete Ally, Discover Football, την European Gay and Lesbian Sports Association, το δίκτυο Fare, την Federation of Gay Games, Football v Homophobia, Hidayah, το International Supporters Council, ILGA World, ILGA Asia, Leap Sports, Pride House International, Mantiqitna, Mosaic, Queer Khaleeji και You Can Play.