Δρυμιώτης για Τσίπρα: Θέλει μεγάλο θράσος να μιλά για διαφθορά και Ποινικούς Κώδικες
Δρυμιώτης για Τσίπρα: Θέλει μεγάλο θράσος να μιλά για διαφθορά και Ποινικούς Κώδικες
Ο εκλογικός αναλυτής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι δεν θα ξεπεράσει το 12% στις επόμενες εκλογές
Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο εκλογικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019.
Παράλληλα μιλώντας χθες βράδυ στην τηλεόραση του Action24 εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ενώ δήλωσε έτοιμος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη εάν ο Αλέξης Τσίπρας ξεπεράσει το 12%.
Και πρόσθεσε: «Το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν μπορεί να μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη φωλιά του χεσμένη. Ποιος άλλαξε τα όρια του αιγιαλού για να νομιμοποιήσει μία βίλα, η οποία πρόσφατα πουλήθηκε 175 εκατομμύρια; Και στην ιδιοκτήτρια της βίλας αυτής ο Τσίπρας εμφανίζεται με το πούρο και το ουίσκι να απολαμβάνει τις διακοπές του, 15 ημέρες μετά το Μάτι. Δεν ιδρώνει το αυτί μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα».
«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τη δεύτερη θέση θα την πάρει ο Ανδρουλάκης», δήλωσε, ενώ προχώρησε και σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για την εκλογική επίδοση του Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών.
«Έχω βάλει στοίχημα ότι θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη εάν ο Τσίπρας στις επόμενες εκλογές περάσει το 12%», σημείωσε.
«Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο. Τελευταία κοροϊδία που είπε, ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη Δεξιά. Η μόνη ερμηνεία είναι ότι δεν κυβέρνησε με τη Δεξιά, κυβέρνησε με την ακροδεξιά», σχολίασε.
«Τι δουλειά είχε να πάει στο Παρίσι; Θέλει να μεταφέρει την κατάσταση που γίνεται στο Παρίσι στην Ελλάδα; Να μας το πει στα ίσια. Να πει, θέλω να δημιουργήσω τις ίδιες προϋποθέσεις που υπάρχουν στο Παρίσι και στην Αθήνα», ανέφερε.
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι «δεν είναι ωραίο πράγμα να μεταφέρουμε ανώμαλες καταστάσεις στην Ελλάδα», τονίζοντας πως «όλοι οι πολιτικοί μας θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα».
Παράλληλα μιλώντας χθες βράδυ στην τηλεόραση του Action24 εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ενώ δήλωσε έτοιμος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη εάν ο Αλέξης Τσίπρας ξεπεράσει το 12%.
«Θέλει μεγάλο θράσος ο Τσίπρας να μιλά για διαφθορά»«Θέλει μεγάλο θράσος ο κύριος Τσίπρας να μιλάει για διαφθορά και για Ποινικούς Κώδικες, τη στιγμή που ο ίδιος το 2019 και παρέτεινε τη Βουλή για μία εβδομάδα για να αλλάξει τους Κώδικες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός του. Για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όποιους ήθελε να εξυπηρετήσει. Ανέβαλε τις εκλογές για μία εβδομάδα. Παραιτήθηκε και έδωσε ημερομηνία τέσσερις εβδομάδες από την ημέρα των ευρωεκλογών», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν μπορεί να μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη φωλιά του χεσμένη. Ποιος άλλαξε τα όρια του αιγιαλού για να νομιμοποιήσει μία βίλα, η οποία πρόσφατα πουλήθηκε 175 εκατομμύρια; Και στην ιδιοκτήτρια της βίλας αυτής ο Τσίπρας εμφανίζεται με το πούρο και το ουίσκι να απολαμβάνει τις διακοπές του, 15 ημέρες μετά το Μάτι. Δεν ιδρώνει το αυτί μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα».
«Τη δεύτερη θέση θα την πάρει ο Ανδρουλάκης»Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ισορροπίες και την εκλογική δυναμική των κομμάτων, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εμφανίστηκε κατηγορηματικός στην εκτίμησή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές.
«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τη δεύτερη θέση θα την πάρει ο Ανδρουλάκης», δήλωσε, ενώ προχώρησε και σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για την εκλογική επίδοση του Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών.
«Έχω βάλει στοίχημα ότι θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη εάν ο Τσίπρας στις επόμενες εκλογές περάσει το 12%», σημείωσε.
«Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο. Τελευταία κοροϊδία που είπε, ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη Δεξιά. Η μόνη ερμηνεία είναι ότι δεν κυβέρνησε με τη Δεξιά, κυβέρνησε με την ακροδεξιά», σχολίασε.
Οι αιχμές για την επίσκεψη Τσίπρα στο ΠαρίσιΟ Ανδρέας Δρυμιώτης άσκησε κριτική και για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι, θέτοντας ερωτήματα για το πολιτικό μήνυμα που, κατά την άποψή του, εκπέμπει η συγκεκριμένη επιλογή.
«Τι δουλειά είχε να πάει στο Παρίσι; Θέλει να μεταφέρει την κατάσταση που γίνεται στο Παρίσι στην Ελλάδα; Να μας το πει στα ίσια. Να πει, θέλω να δημιουργήσω τις ίδιες προϋποθέσεις που υπάρχουν στο Παρίσι και στην Αθήνα», ανέφερε.
Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι «δεν είναι ωραίο πράγμα να μεταφέρουμε ανώμαλες καταστάσεις στην Ελλάδα», τονίζοντας πως «όλοι οι πολιτικοί μας θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα».
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