Συνάντηση Θεοχάρη με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, επενδύσεις, ναυτιλία και ενέργεια στο επίκεντρο
Συνάντηση Θεοχάρη με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, επενδύσεις, ναυτιλία και ενέργεια στο επίκεντρο
Νέες προοπτικές για τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Piyush Goyal.
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοϊνδικών σχέσεων και η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας–Ινδίας.
Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ναυτιλία, η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η περαιτέρω ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας, στον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικής πύλης προς την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία IMEC.
Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ινδίας, με έμφαση στις προοπτικές που διανοίγονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Ινδίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να εργαστεί για την αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος.
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοϊνδικών σχέσεων και η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας–Ινδίας.
Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ναυτιλία, η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η περαιτέρω ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας, στον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικής πύλης προς την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία IMEC.
Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ινδίας, με έμφαση στις προοπτικές που διανοίγονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Ινδίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να εργαστεί για την αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος.
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