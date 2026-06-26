Bίντεο Μητσοτάκη στο TikTok με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και τον... Buzz Lightyear
Bίντεο Μητσοτάκη στο TikTok με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και τον... Buzz Lightyear
«Στο διάστημα δεν έχω πάει ακόμα και δεν προβλέπεται άμεσα» λέει ο πρωθυπουργός στον Αδριανό Γολέμη
Βίντεο με στιγμιότυπα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη που θα μετάσχει σε αποστολή στο διάστημα ανέβασε στο TikTok o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Αδριανός Γολέμης, ιατρός διαστημικών αποστολών θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ο οποίος θα μετάσχει σε αποστολή στο διάστημα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit - Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».
«Η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα.
«Είναι μια αποστολή που μεταφέρει το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα» λέει χαρακτηριστικά ενώ δεν παραλείπει να αστειευτεί με πλάνα από τον Buzz Lightyear από την ταινία Toy Story και να ενημερώσει τον Αδριανό Γολέμη ότι «στο διάστημα δεν έχει πάει ακόμα και δεν προβλέπεται άμεσα».
Δείτε το βίντεο
Ο Αδριανός Γολέμης, ιατρός διαστημικών αποστολών θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ο οποίος θα μετάσχει σε αποστολή στο διάστημα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit - Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».
«Η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα.
«Είναι μια αποστολή που μεταφέρει το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα» λέει χαρακτηριστικά ενώ δεν παραλείπει να αστειευτεί με πλάνα από τον Buzz Lightyear από την ταινία Toy Story και να ενημερώσει τον Αδριανό Γολέμη ότι «στο διάστημα δεν έχει πάει ακόμα και δεν προβλέπεται άμεσα».
Δείτε το βίντεο
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