Bίντεο Μητσοτάκη στο TikTok με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και τον... Buzz Lightyear

«Στο διάστημα δεν έχω πάει ακόμα και δεν προβλέπεται άμεσα» λέει ο πρωθυπουργός στον Αδριανό Γολέμη