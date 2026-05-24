Τασούλας: Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην Επιμνημόσυνη Δέηση στον Καθεδρικό Ναό και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Την ελληνική διεκδίκηση για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου επανέλαβε από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου κατέθεσε στεφάνι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τις ζωές εκείνων των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν αλλά και ως συμβολή στις προσπάθειες αποτροπής της επανάληψης παρόμοιων ειδεχθών και στυγερών εγκλημάτων στο μέλλον», τόνισε ο κ. Τασούλας.

«Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης της μακραίωνης παρουσίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία», είπε.

Νωρίτερα, ο κ. Τασούλας είχε παραστεί και στην Επιμνημόσυνη Δέηση στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
