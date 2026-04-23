Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ντομπρόβσκις: Πρώτη φορά στη μεταδικτατορική ιστορία, παρατηρούμε σταθερή μείωση του χρέους μας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία





Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία, η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.







Ο διάλογος Μητσοτάκη - Ντομπρόβσκις Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:



Κυριάκος Μητσοτάκης: Έλεγα στην Πρωθυπουργό της Λετονίας ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας φέρατε λίγη βροχή, αλλά πιστεύω ότι ο καιρός θα βελτιωθεί μέχρι αύριο, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τους Δελφούς σε όλο τους το ανοιξιάτικο μεγαλείο.



Είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω και χαίρομαι που θα έχουμε ανακοινώσεις όσον αφορά την 7η πληρωμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που έχουμε επιτελέσει, με τη στήριξή σας, ώστε το NextGenerationEU να αποτελέσει μεγάλη επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Πιστεύω ότι μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα -και θα ολοκληρωθεί εγκαίρως όσον αφορά όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει- και μόλις εξετάσουμε τον συνολικό αντίκτυπο που θα έχει, πιστεύω ότι θα καταγραφεί ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.







Συνολικά όμως, η Ελλάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο οικονομικό της πρόγραμμα. Πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στη μεταδικτατορική ιστορία της χώρας που παρατηρούμε σταθερή μείωση του χρέους μας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αποτελεί κληρονομιά όχι μόνο για τη δική μας αλλά και για την επόμενη γενιά.



Και το επιτυγχάνουμε δημιουργώντας παράλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, θέσεις εργασίας και έχοντας καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.



Κλείσιμο



Χαίρομαι που σας έχουμε στην Αθήνα και σας καλωσορίζω.



Valdis Dombrovskis: Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, κ. Υπουργέ, συνάδελφοι, είναι χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την εικόνα, διότι πράγματι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις. Σε αυτό συνέβαλαν επίσης, σε μεγάλο βαθμό, τα κονδύλια της ΕΕ, τα οποία παραμένουν στη χώρα για να στηρίξουν κρίσιμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιηθούν.



Είμαι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω σήμερα την 7η πληρωμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Απ’ ό,τι γνωρίζω, θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή για τον σκοπό αυτό. Αυτό αντανακλά τη θετική πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά το φιλόδοξο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, το οποίο, με σχεδόν 36 δισ. ευρώ, αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο στην ΕΕ αναλογικά με το ΑΕΠ.



Ο χρόνος τρέχει, οπότε όλα τα εναπομείναντα ορόσημα και στόχοι πρέπει να υλοποιηθούν έως τα τέλη Αυγούστου 2026 και οι τελευταίες αιτήσεις πληρωμής πρέπει να υποβληθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Επομένως, τώρα πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει ο μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία, η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Στο πλαίσιο αυτό, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις παρέδωσε στον Πρωθυπουργό τον φάκελο με την έγκριση της εκταμίευσης της 7ης δόσης από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που δικαιούται η Ελλάδα, ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ.Έλεγα στην Πρωθυπουργό της Λετονίας ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας φέρατε λίγη βροχή, αλλά πιστεύω ότι ο καιρός θα βελτιωθεί μέχρι αύριο, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τους Δελφούς σε όλο τους το ανοιξιάτικο μεγαλείο.Είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω και χαίρομαι που θα έχουμε ανακοινώσεις όσον αφορά την 7η πληρωμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που έχουμε επιτελέσει, με τη στήριξή σας, ώστε το NextGenerationEU να αποτελέσει μεγάλη επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Πιστεύω ότι μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα -και θα ολοκληρωθεί εγκαίρως όσον αφορά όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει- και μόλις εξετάσουμε τον συνολικό αντίκτυπο που θα έχει, πιστεύω ότι θα καταγραφεί ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.Και βέβαια, είμαστε επίσης αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνολική απόδοση της οικονομίας. Συνεχίζουμε να εκπλήσσουμε τους εαυτούς μας ευχάριστα όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό μας παρέχει επίσης κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Χθες ανακοινώσαμε ένα πακέτο μέτρων που εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Και ελπίζουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα εκτονωθεί σχετικά σύντομα και δεν θα χρειαστεί να εμπλακούμε σε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με επιπλέον μέτρα ή μια διαφορετική ευρωπαϊκή προσέγγιση.Συνολικά όμως, η Ελλάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο οικονομικό της πρόγραμμα. Πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στη μεταδικτατορική ιστορία της χώρας που παρατηρούμε σταθερή μείωση του χρέους μας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αποτελεί κληρονομιά όχι μόνο για τη δική μας αλλά και για την επόμενη γενιά.Και το επιτυγχάνουμε δημιουργώντας παράλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, θέσεις εργασίας και έχοντας καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.Επομένως, πιστεύω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτή την πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας, διότι ακριβώς αυτή η πολιτική θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία βασίζεται ολόκληρη η οικονομική μας προσέγγιση.Χαίρομαι που σας έχουμε στην Αθήνα και σας καλωσορίζω.: Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, κ. Υπουργέ, συνάδελφοι, είναι χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την εικόνα, διότι πράγματι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις. Σε αυτό συνέβαλαν επίσης, σε μεγάλο βαθμό, τα κονδύλια της ΕΕ, τα οποία παραμένουν στη χώρα για να στηρίξουν κρίσιμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιηθούν.Είμαι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω σήμερα την 7η πληρωμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Απ’ ό,τι γνωρίζω, θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή για τον σκοπό αυτό. Αυτό αντανακλά τη θετική πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά το φιλόδοξο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, το οποίο, με σχεδόν 36 δισ. ευρώ, αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο στην ΕΕ αναλογικά με το ΑΕΠ.Ο χρόνος τρέχει, οπότε όλα τα εναπομείναντα ορόσημα και στόχοι πρέπει να υλοποιηθούν έως τα τέλη Αυγούστου 2026 και οι τελευταίες αιτήσεις πληρωμής πρέπει να υποβληθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Επομένως, τώρα πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει ο μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά, λοιπόν, όπως ανέφερα, η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας.



Tο ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018. Το χρέος έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43% του ΑΕΠ από το προ-COVID υψηλό του 2018. Η ανεργία επίσης έχει μειωθεί δραστικά από το υψηλό του 28% στα μέσα του 2013 στο 8,4% στο τέλος του περασμένου έτους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη.



Φυσικά, βλέπουμε ότι οι οικονομικές προοπτικές, για την ώρα, περιβάλλονται από αβεβαιότητα, που συνδέεται κυρίως με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την επακόλουθη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ο ακριβής αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, πόσο μεγάλη θα είναι η επίδραση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ήδη υπάρχει αντίκτυπος. Αντιμετωπίζουμε ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού στην οικονομία, με οικονομική επιβράδυνση και ταυτόχρονα υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον δεν ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στους εσωτερικούς μοχλούς ανάπτυξης, στο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητάς μας, και εδώ υπάρχει κοινή ευθύνη τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.



Προσβλέπω, λοιπόν, στη συνέχιση αυτού του έργου και στις σημερινές συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να εργαστούμε για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας τόσο της ΕΕ όσο και της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ.

23.04.2026, 14:25