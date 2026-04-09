Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: «Ας πάτε να προσευχηθείτε μήπως σας φωτίσει ο Θεός και γίνετε πιο ειλικρινής»
Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: «Ας πάτε να προσευχηθείτε μήπως σας φωτίσει ο Θεός και γίνετε πιο ειλικρινής»
Απάντηση του υπουργού Υγείας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα ρουσφέτια - «Εάν βουλευτές μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή θα τα δημοσιοποιήσω», σημειώνει σε ανάρτησή του
Συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ, με τον υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι και να απαντά εκ νέου σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τα ρουσφέτια.
Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σημείωνε σε ανακοίνωσή του πως «η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα … σιωπή», προσθέτοντας: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης;».
Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως «εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ [...] δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου, όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος. Γιατί δεν ξέρω πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης που να μη μου έχουν ζητήσει».
Η απάντηση του υπουργού Υγείας στο ΠΑΣΟΚ
Λίγη ώρα αργότερα μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και επιτέθηκε εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. [...]Ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές».
Ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε: «Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας...».
Ναι λοιπόν έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Οχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι.
Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γι' αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό. Τα υπόλοιπα από βδομάδα. Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας...».
Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σημείωνε σε ανακοίνωσή του πως «η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα … σιωπή», προσθέτοντας: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης;».
Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως «εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ [...] δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου, όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος. Γιατί δεν ξέρω πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης που να μη μου έχουν ζητήσει».
Η απάντηση του υπουργού Υγείας στο ΠΑΣΟΚ
Λίγη ώρα αργότερα μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και επιτέθηκε εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. [...]Ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές».
Ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε: «Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας...».
Ενημερώνω τον @androulakisnick α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί… https://t.co/oiS9o4c2ZV— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 9, 2026
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:«Ενημερώνω τον Νίκο Ανδρουλάκη α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω.
Ναι λοιπόν έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Οχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι.
Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γι' αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό. Τα υπόλοιπα από βδομάδα. Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας...».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
