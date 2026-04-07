Ανατροπές και παραιτήσεις στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης: Εκτός ψηφοδελτίων ο Καστανίδης, με βολές κατά της ηγεσίας η αποχώρηση Σαουλίδη

Τοπικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Σαουλίδης, μετά και από την ομιλία του προ διμήνου σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, οδεύει προς το εκκολαπτόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού

Δυστυχώς, το Κίνημά μας έχει εγκλωβιστεί σε μια λειτουργία που δεν ανέχεται την καθαρή άποψη, την πρόταση διαφορετικής στρατηγικής και τις καθαρές κουβέντες. Αντί για μια διάταξη δυνάμεων που θα αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις για να γίνει το ΠΑΣΟΚ ξανά κόμμα ελπίδας και προοπτικής για την ελληνική κοινωνία, κυριαρχούν πρακτικές που περιορίζουν και τελικά ακυρώνουν τον εσωκομματικό πλούτο και πλουραλισμό.



Μια ηγεσία που αντιμετωπίζει το νέο με φόβο και τη διαφωνία ως απειλή δεν μπορεί να εμπνεύσει αλλαγή, ούτε να οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή.



Ο κόσμος μας δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου



Η αγωνία μου ήταν και παραμένει η Παράταξη — και για μένα Παράταξη σημαίνει οι άνθρωποί της. Αυτοί που ο ιδρυτής μας, Ανδρέας Παπανδρέου, ονόμασε «μη προνομιούχους».



* Είναι ο κόσμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης – εκεί που μεγάλωσα, ζω και μεγαλώνω τη δική μου οικογένειά.

* Είναι τα μεσαία στρώματα που πιέζονται καθημερινά από τις πολιτικές της ΝΔ που διευρύνουν τις ανισότητες∙ οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης που μένουν πίσω, εγκλωβισμένες σε μια διαρκή υστέρηση.

* Είναι οι άνθρωποι που δεν είναι «βολεμένοι» και δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής∙ που δεν μπορούν να περιμένουν πότε και αν θα ωριμάσουν οι συνθήκες σε βάθος τετραετιών.

* Είναι όλοι εκείνοι που αξιώνουν μια άλλη Ελλάδα: μια χώρα που δεν τους αφήνει στο περιθώριο, αλλά τους συμπεριλαμβάνει ισότιμα.



Αυτοί οι άνθρωποι μετρούν την επιβίωση μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα. Γι’ αυτό δεν έχουμε το περιθώριο της αδράνειας απέναντι στον ιστορικό και πολιτικό χρόνο. Η κοινωνία δοκιμάζεται σήμερα, και ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ χωρίς προωθητική δυναμική, χωρίς τολμηρό σχέδιο εξουσίας, περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου.



Μια Υπόσχεση προς τους Συντρόφους μου

Δεν εγκαταλείπω τις ιδέες και τις αξίες μας. Αποχωρώ από έναν μηχανισμό που έπαψε να τις υπηρετεί.



Σε όλους εσάς, λοιπόν, που πορευτήκαμε μαζί για δεκαετίες, στους φίλους και στους συναγωνιστές μου, θέλω να δώσω μια υπόσχεση: Θα ξαναβρεθούμε. Είναι βέβαιο, γιατί ανήκουμε στην ίδια παράταξη των ανθρώπων που σε κάθε γενιά βρισκόμαστε στην ίδια όχθη της ιστορίας. Δεν χωριζόμαστε. Υπηρετούμε τον ίδιο προορισμό. Εγώ επιλέγω να συνεχίσω το ταξίδι χωρίς τους περιορισμούς ενός χώρου που σήμερα δεν αντέχει την αλήθεια.



Παραμένω πολιτικά ενεργός με την ψυχή μου αγκυροβολημένη στις γειτονιές μας και τη δέσμευσή μου για μια δίκαιη κοινωνία πιο ισχυρή από ποτέ.



Με τιμή και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Αντώνης Σαουλίδης