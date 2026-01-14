Με μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ αλλά όχι ΣΥΡΙΖΑίους και... εξώστη η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Απών θα είναι ο πρόεδρος του Σωκράτη Φάμελλου - Εκτός από τον Αντώνη Σαουλίδη, την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει και η ανιψιά του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου