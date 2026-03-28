Ενωτικός με αιχμές ο Δούκας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «H στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας»

Σήμα ενότητας με την αιχμηρή επισήμανση ότι η «στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας», έστειλε από το βήμα του Συνεδρίου ο Χάρης Δούκας απευθυνόμενος στο Νίκο Ανδρουλάκη μετά από την «προσθήκη» στη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ για το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.Ο κ. Δούκας απάντησε επί της ουσίας στην χθεσινή αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον κ. Μητσοτάκη είναι εκτός πραγματικότητας. «Επέμενα επί 4 μήνες για να υπάρχει γραπτό κείμενο. Δέσμευση. Δέσμευση όλων μας. Σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη, με συγκεκριμένη διατύπωση. Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας. Είμαστε σε καλό δρόμο», τόνισε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Άκουσα χθες τον Πρόεδρο να αναφέρει, ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ, Πρόεδρε! Μπορούμε μάλιστα να το προσθέσουμε στην απόφαση του Συνεδρίου και να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το κείμενο που κατατέθηκε, η στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας».Οι επίμονες παρεμβάσεις του Δημάρχου Αθηναίων, προκειμένου να πείσει τη Χαριλάου Τρικούπη να υπάρξει ειδική δεσμευτική παράγραφος στη διακήρυξη με τις «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη ΝΔ, βρήκαν από την πρώτη στιγμή σύμφωνους τους κ.κ. Γερουλάνο και Κατρίνη. «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε, σωστός ο πρόεδρος που ο υιοθέτησε», δήλωσε μετά την ομιλία του Χάρη Δούκα ο Παύλος Γερουλάνος καλωσορίζοντας την εξέλιξη, που στο τέλος της ημέρας φέρνει το ομόφωνο «ναι» στην πρόταση Δούκα, που εντάχθηκε στο άρθρο 3 της διακήρυξης.Με την ομιλία του ο κ. Δούκας υπογράμμισε την ανάγκη διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε παρών στους αγώνες του ΠΑΣΟΚ με την αυτόνομη πορεία και υπενθύμισε τρεις ιστορικές στιγμές, σχετικές με το θέμα.α) Ιδρυτική Διακήρυξη αρχών του ΠΑΣΟΚ –Ανδρέας Παπανδρέου“Το κίνημα μας οφείλει να αποτελέσει τον φορέα όλων των γνήσιων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.Καλούμε όλες αυτές τις δυνάμεις, ενωμένες, να προχωρήσουν στον αγώνα.”β) Κώστας Σημίτης: Ομιλία στο Συνέδριο του Συνασπισμού το 1998“Όλες οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύ κεντροαριστερό χώρο, έχουν χρέος να ξαναβρεθούν στον ορίζοντα του διαλόγου και της κοινής δράσης, χωρίς τα τραύματα και τα πείσματα του παρελθόντος. Χωρίς προκαταλήψεις και δυσπιστία, χωρίς ηγεμονικούς όρους και στενόκαρδες εκλογικές υστεροβουλίες.”γ) Γιώργος Παπανδρέου: Κεντρική προεκλογική ομιλία 2004 “ Απέναντι στον κίνδυνο της δεξιάς παλινόρθωσης, υψώνουμε το ανάστημα ως η μόνη πραγματική λαϊκή πλειοψηφία, η πλειοψηφία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης.