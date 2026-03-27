Αποστάσεις Δαβάκη από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν
Αποστάσεις Δαβάκη από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν
«Οι δηλώσεις Χούπη στην Bild δεν συνιστούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής πολιτικής» δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία στη Βουλή
Προσεκτικές αποστάσεις από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτρη Χούπη ο οποίος δήλωσε στην Bild ότι ο πολεμος θα αποκλιμακωθεί, με κλειδί την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, πήρε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης.
«Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είναι ένα εκλεκτό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δηλώσεις του δεν συνιστούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής θέσης ή πολιτικής. Έγιναν στο πλαίσιο σειράς διαδοχικών ερωταπαντήσεων και απομονώθηκαν συγκεκριμένες φράσεις. Αυτό δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο τη σαφή μας θέση», είπε ο κ. Δαβάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για την κατάρριψη δύο ιρανικών πυραύλων από ελληνικά Patriot στη Σαουδική Αραβία.
«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στη σύραξη στη Μέση Ανατολή, δεν υποστηρίζει την κλιμάκωση, δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν» είπε ο κ. Δαβάκης, προσθέτοντας ότι η θέση μας εκφράζεται με συνέπεια σε όλα τα διεθνή fora, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και χαρακτηρίζεται από «προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, προστασία των αμάχων και αποφυγή κάθε περαιτέρω κλιμάκωσης».
Τα συστήματα Patriot, υπενθύμισε ο υφυπουργός, βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από τον Νοέμβριο του 2021, στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών με καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. «Τι έπρεπε να κάνουμε; Να τους παίρναμε πίσω; Ή να βλέπαμε τους πυραύλους και να τους αφήσουμε να περάσουν;» διερωτήθηκε.
Ο υφυπουργός απάντησε και στην κριτική του κ. Καζαμία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ακολουθεί μία εσκεμμένα διφορούμενη πολιτική. Από τη μία λέει να αποκλιμακωθεί η ένταση, αλλά από την άλλη θέλει και να συνεχιστεί».
«Η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης, πάροχος ασφαλείας αλλά και σταθερότητας», είπε ο κ. Δαβάκης, επικαλούμενος τη συμμετοχή της χώρας σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, την ώρα που η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομία και ζωή πολιτών «και αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε».
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης σε συνέντευξή του προ ημερών στη γερμανική «BILD» μεταξύ άλλων εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα περιοριστεί η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή «μέσω της αλλαγής του καθεστώτος». Πρόσθεσε ότι είναι αρκετά δύσκολο, αλλά είπε πως «αυτό είναι κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες περιορισμού της σύγκρουσης». Ενώ δήλωσε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε επειδή το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αντιλήφθηκαν έγκαιρα τον κίνδυνο μιας πυρηνικής απειλής που συνδυάζεται με θρησκευτικό φονταμενταλισμό, κάτι που θα ήταν «καταστροφικό» για τη διεθνή κοινότητα.
«Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είναι ένα εκλεκτό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δηλώσεις του δεν συνιστούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής θέσης ή πολιτικής. Έγιναν στο πλαίσιο σειράς διαδοχικών ερωταπαντήσεων και απομονώθηκαν συγκεκριμένες φράσεις. Αυτό δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο τη σαφή μας θέση», είπε ο κ. Δαβάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για την κατάρριψη δύο ιρανικών πυραύλων από ελληνικά Patriot στη Σαουδική Αραβία.
«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στη σύραξη στη Μέση Ανατολή, δεν υποστηρίζει την κλιμάκωση, δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν» είπε ο κ. Δαβάκης, προσθέτοντας ότι η θέση μας εκφράζεται με συνέπεια σε όλα τα διεθνή fora, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και χαρακτηρίζεται από «προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, προστασία των αμάχων και αποφυγή κάθε περαιτέρω κλιμάκωσης».
Τα συστήματα Patriot, υπενθύμισε ο υφυπουργός, βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από τον Νοέμβριο του 2021, στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών με καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. «Τι έπρεπε να κάνουμε; Να τους παίρναμε πίσω; Ή να βλέπαμε τους πυραύλους και να τους αφήσουμε να περάσουν;» διερωτήθηκε.
Ο υφυπουργός απάντησε και στην κριτική του κ. Καζαμία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ακολουθεί μία εσκεμμένα διφορούμενη πολιτική. Από τη μία λέει να αποκλιμακωθεί η ένταση, αλλά από την άλλη θέλει και να συνεχιστεί».
«Η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης, πάροχος ασφαλείας αλλά και σταθερότητας», είπε ο κ. Δαβάκης, επικαλούμενος τη συμμετοχή της χώρας σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, την ώρα που η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομία και ζωή πολιτών «και αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε».
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης σε συνέντευξή του προ ημερών στη γερμανική «BILD» μεταξύ άλλων εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα περιοριστεί η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή «μέσω της αλλαγής του καθεστώτος». Πρόσθεσε ότι είναι αρκετά δύσκολο, αλλά είπε πως «αυτό είναι κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες περιορισμού της σύγκρουσης». Ενώ δήλωσε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε επειδή το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αντιλήφθηκαν έγκαιρα τον κίνδυνο μιας πυρηνικής απειλής που συνδυάζεται με θρησκευτικό φονταμενταλισμό, κάτι που θα ήταν «καταστροφικό» για τη διεθνή κοινότητα.
