Πιερρακάκης: Η οικονομία διαρκώς βελτιώνει τις επιδόσεις της, παρά το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι διαθέτει το κύρος και τη δυνατότητα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση σημαντικών ευρωπαϊκών αποφάσεων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό κατά την περίοδο της πανδημίας. Μια ισχυρή οικονομία αποτελεί τη βάση για μια ισχυρή Ελλάδα, που μπορεί να στηρίζει την κοινωνία και να συμβάλλει ενεργά στις ευρωπαϊκές λύσεις όταν οι συνθήκες το απαιτούν».«Η Θεσσαλία θα πρωταγωνιστήσει στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Πιο συγκεκριμένα, είναι ενταγμένα 151 επενδυτικά σχέδια από την περιοχή με προϋπολογισμό 380 εκατ. ευρώ και λαμβάνουν ενισχύσεις 200 εκ. ευρώ σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, δημιουργώντας 1.600 νέες θέσεις εργασίας.Απόδειξη του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός μας για την περιοχή, εντάξαμε την Θεσσαλία στο ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές και μπήκαν 13 πρόσθετα σχέδια με 85 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό. Παράλληλα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί με 4 εκατ. ευρώ ένα πρότυπο Θεματικό Γεωτεχνολογικό Πάρκο που έχει έρθει σε επαφή με 150 αγρότες παραγωγούς, τροφοδοτώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την παραγωγή τους».Για τα έκτακτα μέτρα που αφορούν το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό προϊόντος σε σχέση με το 2025, υπογράμμισε πως «είναι σκληρά μέτρα για την επιχειρηματικότητα, αλλά είναι δίκαια μέτρα, για να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία για να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και ασυδοσίας. Μέσα στο διεθνές κλίμα αβεβαιότητας, όπου κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η πολεμική σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οφείλουν όλοι να βάλουν πλάτη. Και αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι όλων των κοινωνικών τάξεων. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους πολίτες και το έχουμε αποδείξει σε κάθε κρίση που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα επτά χρόνια».Τέλος, εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι «η Νέα Δημοκρατία, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα ισχυρή και αυτοδύναμη για τρίτη τετραετία. Είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη που εγγυάται ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει να πορεύεται με ασφάλεια προς τα εμπρός, με ισχυρή ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».τόνισε ότι με τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ στόχος είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό, απέναντι στους ίδιους τους αγρότες, επισημαίνοντας ότι το νέο σύστημα πληρωμών διασφαλίζει πως κάθε παραγωγός θα λαμβάνει «ακριβώς αυτό που δικαιούται».Όπως ανέφερε, η μεταβατική χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς προχώρησε η διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά εκτεταμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε ότι «πληρώσαμε ποσά που ξεπέρασαν τα 3,8 δισ. ευρώ και είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο ποσό που έχει πληρωθεί ποτέ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια», στο πλαίσιο σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προέβλεπε ελέγχους σε χιλιάδες ΑΦΜ για πιθανές παραβατικές συμπεριφορές.Αναφερόμενος στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση επέλεξε από την πρώτη στιγμή τον διάλογο και απάντησε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διάθεση 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης, «τα 80 εκατομμύρια στους κτηνοτρόφους και τα άλλα 80 εκατομμύρια στους γεωργούς», με ιδιαίτερη στόχευση στο βαμβάκι και το σιτάρι, δύο καλλιέργειες που δέχθηκαν έντονες πιέσεις στη διεθνή αγορά.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι καθιερώνεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από τον ΕΛΓΑ χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, ενώ το ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξάνεται από 70.000 σε 200.000 ευρώ. Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η μείωση του κόστους παραγωγής, με «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα οκτώμισι λεπτά την κιλοβατώρα» και με την κατάργηση στην πράξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς, όπως είπε, από την 1η Νοεμβρίου «δεν θα καταβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία».Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι «η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα δεν είναι μόνο εθνική προτεραιότητα, είναι η ευρωπαϊκή προτεραιότητα». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε επενδυτικά προγράμματα άνω των 3 δισ. ευρώ, στα Σχέδια Βελτίωσης ύψους 262 εκ. ευρώ, στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών έως 44.000 ευρώ ανά δικαιούχο και στο πρόγραμμα θερμοκηπιακών καλλιεργειών που μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις έως 600 εκ. ευρώ.Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 98 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 1 δισ. ευρώ, καθώς και πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, δύο από τα οποία υλοποιούνται στη Θεσσαλία.«Πρέπει να φύγουμε από μια αγροτική οικονομία η οποία περιορίζεται στην καταβολή των επιδοτήσεων και να βρεθούμε σε μια αγροτική οικονομία η οποία πλέον με εξωστρέφεια, με συνεργατικά σχήματα, με καινοτομία, με πραγματική παραγωγή θα μπορεί να βλέπει το δικό της μέλλον», υπογράμμισε.Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος της ιστοσελίδας Onlarissa.gr, Ανδρέας Γιουρμετάκης.