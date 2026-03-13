«Όχι» του ΚΚΕ στις γυναίκες «στα χακί»: Προκλητική η καμπάνια του υπουργείου Άμυνας
«Όχι» του ΚΚΕ στις γυναίκες «στα χακί»: Προκλητική η καμπάνια του υπουργείου Άμυνας
Είναι παραπλανητικό και εκτός τόπου και χρόνου το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η στράτευση των νέων γυναικών θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας, αναφέρει ο Περισσός
«Ριζικά αντίθετοι» δηλώνουν στο ΚΚΕ με την καμπάνια του υπουργείου Άμυνας για τη στράτευση των γυναικών, αντιδρώντας μάλιστα και στην σχετική καμπάνια του Πενταγώνου.
«Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση, σε συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Η προκλητική καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εθελοντική στράτευση νέων γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντα της εγχώριας άρχουσας τάξης» αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ, σημειώνοντας πως «είναι παραπλανητικό και εκτός τόπου και χρόνου το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η στράτευση των νέων γυναικών “θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας”, τη στιγμή που η κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, έχει εντάξει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ».
«Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που υπονομεύει την ασφάλεια του λαού και μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό στόχο αντιποίνων» επισημαίνει ακόμη ο Περισσός, καταλήγοντας ότι «αυτό που απαιτείται σήμερα, δεν είναι η στράτευση των γυναικών στα ματωμένα ιμπεριαλιστικά σχέδια, αλλά να ξεκουμπιστούν οι Αμερικανοί και οι ΝΑΤΟϊκοί από τη χώρα, μαζί με τις βάσεις τους, να γυρίσουν οι αξιωματικοί από τις πολεμικές αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων και να απεμπλακεί η χώρα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να συναντηθούν γυναίκες και άνδρες εργαζόμενοι, νέοι και στο πλάι τους οι αξιωματικοί, οι φαντάροι με τις οικογένειές τους, σε όλη τη χώρα».
Το βίντεο του υπουργείου για την εθελοντική στράτευση γυναικών:
«Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση, σε συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Η προκλητική καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εθελοντική στράτευση νέων γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντα της εγχώριας άρχουσας τάξης» αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ, σημειώνοντας πως «είναι παραπλανητικό και εκτός τόπου και χρόνου το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η στράτευση των νέων γυναικών “θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας”, τη στιγμή που η κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, έχει εντάξει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ».
«Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που υπονομεύει την ασφάλεια του λαού και μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό στόχο αντιποίνων» επισημαίνει ακόμη ο Περισσός, καταλήγοντας ότι «αυτό που απαιτείται σήμερα, δεν είναι η στράτευση των γυναικών στα ματωμένα ιμπεριαλιστικά σχέδια, αλλά να ξεκουμπιστούν οι Αμερικανοί και οι ΝΑΤΟϊκοί από τη χώρα, μαζί με τις βάσεις τους, να γυρίσουν οι αξιωματικοί από τις πολεμικές αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων και να απεμπλακεί η χώρα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να συναντηθούν γυναίκες και άνδρες εργαζόμενοι, νέοι και στο πλάι τους οι αξιωματικοί, οι φαντάροι με τις οικογένειές τους, σε όλη τη χώρα».
Το βίντεο του υπουργείου για την εθελοντική στράτευση γυναικών:
