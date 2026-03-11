Γυναίκες στα χακί: Εθελοντική στράτευση για ηλικίες 20-26 ετών, τα κριτήρια και οι παροχές

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους» είναι το μήνυμα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού - Έως τις 31 Μαρτίου οι αιτήσεις





Με ένα βίντεο, στο οποίο κεντρικό σύνθημα είναι «Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», προωθείται η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην άμυνα της χώρας, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται και οι σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρονται.







Παράλληλα ακούγεται και το κεντρικό σύνθημα: «Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα».



Δείτε το βίντεο:







Η διαδικασία και οι προθεσμίες Οι ενδιαφερόμενες, ηλικίας 20 έως 26 ετών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Στρατού Ξηράς έως και τις 31 Μαρτίου.



Η θητεία θα είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να κορυφωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των στρατοπέδων —με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία— έως τα τέλη Ιουνίου.



Κλείσιμο Τα κριτήρια επιλογής Για την κατάταξη, οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:



- Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.

- Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.

- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.



Μια νέα εποχή ανατέλλει για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και την ιστορία τους, αφού το Γενικό Επιτελείο Στρατού προχώρησε κι επίσημα σε πρόσκληση για εθελοντική στράτευση γυναικών Με ένα βίντεο, στο οποίο κεντρικό σύνθημα είναι «Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», προωθείται η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην άμυνα της χώρας, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται και οι σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρονται.Σε αυτό φαίνεται αρχικά ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα να βρίσκονται έξω από κέντρο νεοσυλλέκτων. Τελικά, στις εγκαταστάσεις εισέρχεται η γυναίκα, ενώ στη συνέχεια του βίντεο παρουσιάζεται η πορεία της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή γυναικών, η απονομή του βαθμού τους, αλλά και οι προϋποθέσεις που ορίζει το Επιτελείο Στρατού για τις συμμετέχουσες.Παράλληλα ακούγεται και το κεντρικό σύνθημα: «Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα».Οι ενδιαφερόμενες, ηλικίας 20 έως 26 ετών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Στρατού Ξηράς έως και τις 31 Μαρτίου.Η θητεία θα είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να κορυφωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των στρατοπέδων —με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία— έως τα τέλη Ιουνίου.Για την κατάταξη, οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:- Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.- Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).



Ισχυρά κίνητρα και επαγγελματική αποκατάσταση Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία δεν αποτελεί μόνο μια πράξη προσφοράς, αλλά συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο προνομίων που συνδέει τη στράτευση με την αγορά εργασίας:



- Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ: Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.

- Προϋπηρεσία: Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών.

- Επαγγελματική εξέλιξη: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).



Κοινωνικές παροχές: Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες. - Προτεραιότητα πτυχιούχων: Ειδικές προβλέψεις για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.) σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.



Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, οι γυναίκες θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι το 40ό έτος της ηλικίας τους. Το ΓΕΣ, μέσα από το συγκινητικό του βίντεο, τονίζει πως η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή που μετατρέπει την ευθύνη σε πράξη, θωρακίζοντας το μέλλον τόσο της χώρας όσο και των ίδιων των εθελοντριών.