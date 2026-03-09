Δένδιας: Εξαιρετική ημέρα για τις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας η επίσκεψη Μακρόν
Δένδιας: Εξαιρετική ημέρα για τις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας η επίσκεψη Μακρόν
Ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε στάση στην Κρήτη προκειμένου να επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle
Στη σημασία της παρουσίας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή τους στη Σούδα την Δευτέρα το απόγευμα, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα για τη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στην περιοχή.
Ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Γαλλίας στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, κατά την επιστροφή του από την Κύπρο το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε στάση στην Κρήτη προκειμένου να επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης στο πλαίσιο της παρουσίας του γαλλικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία του Γάλλου προέδρου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις του αποτυπώνουν με σαφήνεια τη θέση της Γαλλίας για τις εξελίξεις στην περιοχή.
Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια εξαιρετική ημέρα και μπορούμε να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία. Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας. Νομίζω, καταλήγοντας, ότι ήταν μια ευτυχής ημέρα».
Ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Γαλλίας στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, κατά την επιστροφή του από την Κύπρο το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε στάση στην Κρήτη προκειμένου να επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης στο πλαίσιο της παρουσίας του γαλλικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία του Γάλλου προέδρου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις του αποτυπώνουν με σαφήνεια τη θέση της Γαλλίας για τις εξελίξεις στην περιοχή.
Η δήλωση του Νίκου Δένδια«Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, η παρουσία - και στην Κύπρο και στην Ελλάδα - του Προέδρου Μακρόν, με ένα καθαρό μήνυμα. Νομίζω ότι ακούσαμε όλοι τις δηλώσεις του και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία. Δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του και την τοποθέτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια εξαιρετική ημέρα και μπορούμε να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία. Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας. Νομίζω, καταλήγοντας, ότι ήταν μια ευτυχής ημέρα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα