Μακρόν για τον πόλεμο με Ιράν: Θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, τα καθεστώτα δεν αλλάζουν μόνο με βομβαρδισμούς
Αν ο στόχος είναι η εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων ή του ναυτικού, αυτό μπορεί να γίνει σε σύντομο διάστημα, είπε ο Γάλλος πρόεδρος

Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν θα τελειώσει σύντομα, είπε σε δηλώσεις του από το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι δεν αρκούν οι βομβαρδισμοί για να αλλάξει ο χαρακτήρας του ιρανικού καθεστώτος.

Πιστεύω ότι τίποτα δεν δείχνει ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες, είπε σχετικά ο Γάλλος πρόεδρος που διευκρίνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί σίγουρα σε αυτή την έντονη φάση «για αρκετές ημέρες, ίσως και για αρκετές εβδομάδες».

Αυτό εξαρτάται για το πώς κάθε μία από τις δύο πλευρές ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο στόχος της και το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα.

Τόνισε πάντως ότι ο ίδιος δεν πιστεύει πως μπορούν να επιτευχθούν «βαθιές αλλαγές στο καθεστώς ή στα πολιτικά συστήματα μόνο με βομβαρδισμούς».

Αν πάλι, στόχος είναι η εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων ή του ναυτικού, «αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες», σημείωσε ακόμα.

Τέλος, για τις τιμές των καυσίμων, ο Μακρόν είπε ότι ο πόλεμος και οι αυξήσεις που φέρνει θα γίνουν αισθητές και στις τιμές του φυσικού αερίου τις επόμενες εβδομάδες, πέρα από τα βενζινάδικα.

