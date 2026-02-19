Δένδιας: Η θητεία παρωδία πρέπει να πάρει τέλος, έχουμε ζωντανή απειλή

Επιπρόσθετα, μετέβη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.Παρευρέθησαν, επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/ Διοικητής EU-OHQ), Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο Διευθυντής ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ/ΔΕΚΠ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς και οι Διοικητές των ΚΕΝ και των ΣΥΠΟ.Απευθυνόμενος στους Διοικητές των Κέντρων Εκπαίδευσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως «. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται.ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας. Έχουμε επαγγελματικά στελέχη άξια, χρειαζόμαστε επίσης πολίτες οι οποίοι να μπορούν να υπηρετήσουν την Πατρίδα τους. Αυτή είναι δουλειά δική σας. Βασίζομαι πάρα πολύ σε εσάς.Ο Γενικός Επιθεωρητής, ο Στρατηγός έχει την εντολή να είναι απολύτως από πάνω σας, όπως και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ», παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.Στο πλαίσιο αυτό, «ελπίζω ότι θα καταφέρω να επισκεφτώ όλα τα Κέντρα αυτό το διάστημα. Θα επιχειρήσω να είναι αιφνιδιαστικό. Έχουμε αλλάζει ό,τι μπορούσαμε να αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, στην τροφοδοσία, τα πάντα.Για να μην λέω πολλά, βασιζόμαστε σε εσάς. Και η πολιτική και η φυσική σας ηγεσία. Αν εσείς δεν ανταποκριθείτε και δεν το πετύχετε, ό,τι κι αν λέμε, ό,τι κι αν κάνουμε και ό,τι κι αν υπογράφουμε, πάει χαμένο, τελείως. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια. Προσβλέπω στο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:«Ήρθα σήμερα εδώ, στον Αυλώνα, στο πιο μεγάλο Κέντρο Κατάταξης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Αρχηγό Στρατού και τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού για ναΌλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι η θητεία μέχρι τώρα, ήταν μια "θητεία-αγγαρεία", για να μην πω κάτι χειρότερο, μια "θητεία-παρωδία", τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι των στρατευσίμων.Επιχειρούμε λοιπόν αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας.. Για να υπάρχει, όμως, ένας Στρατός Πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση.. Αναφέρομαι στα drones, στα αντι-drones, στους εξομοιωτές, σε ό,τι συνιστούν σήμερα τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενός Μαχητή.Συγχρόνως, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να τρώνε καλά. Έχουμε, λοιπόν, δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά.Κι επίσης, ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία. Δηλαδή,, ώστε η οικογένεια να μην χρειάζεται κι αυτή να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη.Βεβαίως, αυτή είναι μια μακρά πορεία. Ξεκινάμε τώρα. Αποτελεί κομμάτι της "Ατζέντας 2030", θα υπάρχει καινούργια στολή, καινούργιος εξοπλισμός. Στην πραγματικότητα τα αλλάζουμε όλα. Αλλά κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα.Θα επιθεωρήσω με ιδιαίτερη αυστηρότητα τη μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, το πώς εκτελούνται οι εντολές της φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά είμαι απολύτως αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι η Πατρίδα μας θα αποκτήσει έναν Στρατό Πολιτών αντάξιο της μεγάλης στρατιωτικής της παράδοσης», κατέληξε ο κ. Δένδιας.