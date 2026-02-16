Κακλαμάνης: Αν δεν υπάρχει κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να αγοράσει τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή
Λάθος στην επιστολή Τσίπρα, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό για να αγοράσει τις φωτογραφίες, εξήγησε ο πρόεδρος της Βουλής
Την πρόθεση της Βουλής να προσπαθήσει να αγοράσει τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή με την προϋπόθεση να μην υπάρχει κώλυμα από τον διεθνή νόμο που απαγορεύει στο eBay να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου, γνωστοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Νικήτας Κακλαμάνης.
Όπως εξήγησε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, την προσεχή Πέμπτη θα ζητήσει την εξουσιοδότηση της διάσκεψης των προέδρων στη Βουλή ώστε αφενός να ελεγχθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών και αφετέρου αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κώλυμα, η Βουλή να προσπαθήσει να τις αγοράσει.
Ο κ. Κακλαμάνης εξήγησε, επίσης, ότι την αρμοδιότητα δεν την έχει, πάντως, η Βουλή αλλά το υπουργείο Πολιτισμού.
Ο πρόεδρος της Βουλής τοποθετήθηκε, τέλος, για την επιστολή προς τον ίδιο που έστειλε την Κυριακή ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε λόγο για λάθος σημειώνοντας ότι το ίδρυμα της Βουλής στο οποίο απευθυνόταν ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει προϋπολογισμό, αλλά προϋπολογισμό για τέτοιες κινήσεις έχει η Βουλή. Έκανε γνωστό, τέλος, ότι αντίστοιχη - σωστή αυτή τη φορά - επιστολή έστειλε και το ΚΚΕ.
