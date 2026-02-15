Τσίπρας σε Κακλαμάνη: Η Βουλή να αγοράσει τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Ο κ.Τσίπρας προτείνει την αγορά των φωτογραφικών από το ίδρυμα της Βουλής, ως «φόρο τιμής» και ως «τεκμήριο του ηρωισμού», με το οποίο αντιμετώπισε ο ελληνικός λαός τη ναζιστική λαίλαπα