Μαρινάκης: Η Ελλάδα έθεσε φραγμούς στην Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, ο Ανδρουλάκης λέει χονδροειδή ψέματα

«Μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να έχει επιλέξει τον ολισθηρό δρόμο της απόπειρας παραπλάνησης, όμως πρέπει να αντιληφθεί ότι όλα έχουν ένα όριo»