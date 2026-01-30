Opinion Poll: To 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ικανοποιημένο από την πολιτική παρουσία του κόμματος, πόσοι πάνε προς Καρυστιανού και Τσίπρα
Opinion Poll: To 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ικανοποιημένο από την πολιτική παρουσία του κόμματος, πόσοι πάνε προς Καρυστιανού και Τσίπρα
Ένα 29,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ απαντά, επίσης, ότι είναι πιθανό να μην το ψηφίσει στην κάλπη
Δυσαρεστημένο με την παρουσία του ΠΑΣΟΚ δηλώνει το 60,3% των ψηφοφόρων του σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το dnews.gr ενώ ένα 29,6% απαντά ότι είναι πιθανό να μην το ψηφίσει στην κάλπη.
Παράλληλα το κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει δυνητική ψήφο 10% στο ΠΑΣΟΚ με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται στο 8,9% για το κόμμα Τσίπρα.
Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 60,3% δηλώνει λίγο ή και καθόλου ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική πολιτική του και την συνολική πολιτική παρουσία του (32,3% λίγο, 28% καθόλου) με μόνο το 38,7% να δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο.
Παρότι, δε, το 68.5% δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν, ωστόσο υπάρχει ένα διόλου ευκαταφρόνητο 29.6% που δηλώνει λίγο και καθόλου πιθανό να επιλέξει ΠΑΣΟΚ στην κάλπη με ένα 16.4% να αποκλείει κατηγορηματικά να το ξαναψηφίσει.
Όσον αφορά τη δυνατότητα διείσδυσης στον χώρο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των υπό ίδρυση κομμάτων της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει δυνητική ψήφο 10.2% (5% πολύ πιθανό και 5.2% αρκετά πιθανό) ενώ σε παρόμοια επίπεδα είναι η διείσδυση για το κόμμα Τσίπρα που εμφανίζει δυνητική ψήφο 8.9%.
Για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 60.6% πιστεύει ότι θα αποτελέσει μια νέα αφετηρία για αύξηση των ποσοστών του κόμματος, ωστόσο το 35.4% έχει αντίθετη άποψη.
Στην ίδια έρευνα ένα 29.6% θεωρεί ότι θα υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ μετά τις εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας του σημερινού κυβερνώντος κόμματος με το 60.3% να συμφωνεί με την πρόταση που έχει κατατεθεί για την λήψη απόφασης από το Συνέδριο που θα αποκλείει κάθετα τυχόν κυβερνητική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.
Όλη η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το ΠΑΣΟΚ
Όλη η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το ΠΑΣΟΚ
