ΠΑΣΟΚ για ψήφο αποδήμων: Είμαστε θετικοί στο επόμενο βήμα για την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού
«Θέσαμε σημαντικές παραμέτρους, που συνδέονται με την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια και την περιφρούρηση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας» είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής
Με «θετική διάθεση» προσήλθε το ΠΑΣΟΚ στην άτυπη διακομματική επιτροπή για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, ανέφερε, σε δήλωσή του, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.
Υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «καθιέρωσε στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 τη δυνατότητα της εκπροσώπησης των αποδήμων με επιστολική ψήφο», ο κ. Δουδωνής σημείωσε ότι το κόμμα του «στάθηκε θετικά σε κάθε ρύθμιση που θεσμικά και μετά από διαβούλευση στόχευε να αρθούν περιορισμοί και δυσκολίες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος».
Σύμφωνα με τον βουλευτή, το ΠΑΣΟΚ προσήλθε στη σημερινή συνεδρίαση «με θετική διάθεση συμβολής στο επόμενο βήμα που θα διευρύνει τη συμμετοχή των εκτός επικρατείας συμπολιτών μας», θέτοντας «σημαντικές παραμέτρους, που συνδέονται με την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια και την περιφρούρηση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας».
«Η τεκμηριωμένη και υπεύθυνη στάση μας θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού», κατέληξε.
Θέσαμε κατά την πρώτη συζήτηση σημαντικές παραμέτρους, που συνδέονται με την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια και την περιφρούρηση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας.
Θεωρούμε ότι η τεκμηριωμένη και υπεύθυνη στάση μας θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού.
Αναλυτικά η δήλωση του Παναγιώτη Δουδωνή:Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, που καθιέρωσε στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 τη δυνατότητα της εκπροσώπησης των αποδήμων με επιστολική ψήφο και στάθηκε θετικά σε κάθε ρύθμιση που θεσμικά και μετά από διαβούλευση στόχευε να αρθούν περιορισμοί και δυσκολίες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, προσήλθε σήμερα στην άτυπη διακομματική επιτροπή με θετική διάθεση συμβολής στο επόμενο βήμα που θα διευρύνει τη συμμετοχή των εκτός επικρατείας συμπολιτών μας.
