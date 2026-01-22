Συρεγγέλα: Η αγωγή μου κατά της Κωνσταντοπούλου ήταν μονόδρομος για τη λάσπη που εκτοξεύει
Η αγωγή αφορά την προσβολή προσωπικότητας της Μαρίας Συρεγγέλα
Ως «μονόδρομο» χαρακτήρισε η Μαρία Συρεγγέλα την αγωγή που υπέβαλε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης, «εγώ ζήτησα από την κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην εξεταστική να το πάρει πίσω (σ.σ. όσα υποστήριξε για σχέση Συρεγγέλα-Σεμερτζίδου) και να ζητήσει συγγνώμη γιατί αυτό που έλεγε δεν ισχύει».
Αντίθετα, σημείωσε η βουλευτής της ΝΔ, «η επίθεση και η λάσπη που έριξε δεν έγινε μόνο εκείνη την ημέρα, επιμένει σε τακτά χρονικά διαστήματα να το κάνει και εντός και εκτός Βουλής».
Η κυρία Συρεγγέλα ξεκαθάρισε, δε, για άλλη μια φορά «δεν ήταν συνεργάτιδά μου η κυρία Σεμερτζίδου σε καμία περίπτωση».
Η αγωγή σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αφορά προσβολή προσωπικότητας καθώς σύμφωνα με την κυρία Συρεγγέλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργάτιδά της.
Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει χρησιμοποιήσει, σε βάρος της, επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς, αναφέροντας πως έχει σχέση με κακοποιά στοιχεία.
Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι η πολιτική διαφωνία είναι «θεμιτή και επιθυμητή», υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας. Τέλος, η κ. Συρεγγέλα γνωστοποιεί ότι, σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση, το χρηματικό ποσό θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.
