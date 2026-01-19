Κασσελάκης: Υπάρχουν πολλοί gay σε Βουλή και κυβέρνηση που κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μίλησε σε κανάλι της Κρήτης για την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού συστήματος, τη σχέση του με την Κρήτη και τη σημασία της αυθεντικότητας στη δημόσια ζωή