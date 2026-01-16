Η Αποστολάκη ρωτά γιατί κάλεσε (η ίδια) τον Κασίμη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε βίντεο
Η Αποστολάκη ρωτά γιατί κάλεσε (η ίδια) τον Κασίμη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε βίντεο
Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ μίλησε για μεθόδευση, αλλά ο Λαζαρίδης της ΝΔ είπε πως ο άλλοτε γ.γ. του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν στα πρόσωπα που η ίδια η κυρία Αποστολάκη είχε προτείνει
Σε ατόπημα υπέπεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια του κόμματος στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού ρωτούσε επανειλημμένα γιατί εκλήθη ένας μάρτυρας τον οποίον ωστόσο… είχε καλέσει η ίδια.
Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης του Χαράλαμπο Κασίμη, πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Αποστολάκη, εμφανίστηκε να τον ρωτά για τον ρόλο του και τη σχέση με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον κ. Κασίμη να σημειώνει πως άλλοι ήταν αυτοί που ασχολούνταν με το θέμα.
Η κυρία Αποστολάκη συνέχισε το ερώτημά της σημειώνοντας πως ήταν ρητορικό και μέσω αυτού θα αναδείξει μία μεθόδευση. Ωστόσο η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν τον λόγο πήρε ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική. Όπως είπε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ζήτησε και έλαβε τη λίστα με τους μάρτυρες που ήθελε να καλέσει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κασίμης ήταν ανάμεσα σε αυτούς, τον οποίον μάλιστα είχε προετείνει η ίδια η κυρία Αποστολάκη.
Δείτε το βίντεο:
Για την υπόθεση πηγές της ΝΔ έκαναν λόγο για γκάφα οι οποίες σημείωναν ότι «μπορεί ενδεχομένως να “χαλάμε” ένα tik tok της κ. Αποστολάκη αλλά καλό θα ήταν να είναι πιο προσεκτική και κυρίως να μην κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ακόμα και για στοιχειώδη ζητήματα».
Απολαυστικό pic.twitter.com/NNSjshvLe9— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) January 16, 2026
