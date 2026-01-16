Η Αποστολάκη ρωτά γιατί κάλεσε (η ίδια) τον Κασίμη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε βίντεο

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ μίλησε για μεθόδευση, αλλά ο Λαζαρίδης της ΝΔ είπε πως ο άλλοτε γ.γ. του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν στα πρόσωπα που η ίδια η κυρία Αποστολάκη είχε προτείνει