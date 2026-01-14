Νέα ανάρτηση Καραχάλιου για Καρυστιανού: Άκουγε μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα, τώρα τον Σκιαδά και δύο δήθεν αναρχικούς
«Θλιβερό να έχεις το λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll» σχολιάζει ο Νίκος Καραχάλιος, μετά την παραίτηση Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών
Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού δίνει ο Νίκος Καραχάλιος, με βραδινή του ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ.
Σχολιάζοντας εκ νέου την παραίτησή της από την προεδρία του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και τα όσα αναφέρουν για εκείνη τα πέντε μέλη του ΔΣ στην επιστολή τους, ο Νίκος Καραχάλιος λέει ότι την είχε προειδοποιήσει και αναφέρεται σε όσους, κατά τον ίδιο, απέμειναν να στηρίζουν πλέον την κυρία Καρυστιανού, με αναφορές στον Σκιαδά (σ.σ. πιθανότατα τον Νίκο Σκιαδά, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας άρσης βαρών, ο οποίος εμφανίζεται σε δημοσιεύματα να είναι εκ των ανθρώπων που συνομιλούν με τη μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης) και «δύο δήθεν αναρχικούς», τους οποίους δεν κατονομάζει.
«Δεν άκουγε κανέναν» λέει ακόμα, «μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα», για να καταλήξει: «Θλιβερό να έχεις το λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll».
Τα'θελε+τα'παθε— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 14, 2026
Προειδοποιουσα προστατευοντας
το Συλλογο
+την ίδια
επι 3 μηνες
Δεν ακουγε κανέναν
Μονο τη Γρατσια
+τη Γεροντισσα
Τωρα τον Σκιαδα
+2 δηθεν αναρχικούς που της προσφέρουν
την κουτσή στήριξη
των bot+των ηλιορκ
Θλιβερό
Να εχεις το λαό μαζι σου +να μένεις με κακα troll pic.twitter.com/JsWmQYAjws
