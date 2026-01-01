Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2026: Πίστη ότι μπορούμε να πάμε μπροστά
Υγεία και δύναμη εύχεται ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του
Με ένα λιτό μήνυμα ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2026.
Σε ανάρτησή του μετά την αλλαγή του χρόνου, εύχεται «καλή χρονιά σε όλες και όλους!» και προσθέτει: «Υγεία, δύναμη και πίστη ότι μπορούμε να πάμε μπροστά».
Την ανάρτηση συνοδεύει μια φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα παιδιά τους.
