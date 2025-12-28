Κακλαμάνης: Θα μπει κόφτης στη live μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής

«Αν συνεχίσει έτσι, θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους», είπε – Διευκρίνισε ότι η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ολοκληρωθεί ως έχει