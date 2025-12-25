Ο Διαμαντής Καραναστάσης ανέβασε τη «χριστουγεννιάτικη» Ζωή Κωνσταντοπούλου να ποζάρει με ένα ποτήρι κρασί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διαμαντής Καραναστάσης Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Διαμαντής Καραναστάσης ανέβασε τη «χριστουγεννιάτικη» Ζωή Κωνσταντοπούλου να ποζάρει με ένα ποτήρι κρασί

«Παραμονή και σήμερα!! και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!» έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα του post του για τις γιορτές

Ο Διαμαντής Καραναστάσης ανέβασε τη «χριστουγεννιάτικη» Ζωή Κωνσταντοπούλου να ποζάρει με ένα ποτήρι κρασί
37 ΣΧΟΛΙΑ
Έναν χαλαρό και προσωπικό τρόπο για να στείλουν τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα επέλεξαν ο Διαμαντής Καραναστάσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανεβάζοντας το βράδυ της παραμονής ένα story στο Instagram.

Στη δημοσίευσή του, ο ηθοποιός, έγραψε: «Παραμονή και σήμερα!! και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!», συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες από το γιορτινό τραπέζι.

Δείτε την ανάρτησή του


37 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης