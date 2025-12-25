Ο Διαμαντής Καραναστάσης ανέβασε τη «χριστουγεννιάτικη» Ζωή Κωνσταντοπούλου να ποζάρει με ένα ποτήρι κρασί
«Παραμονή και σήμερα!! και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!» έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα του post του για τις γιορτές
Έναν χαλαρό και προσωπικό τρόπο για να στείλουν τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα επέλεξαν ο Διαμαντής Καραναστάσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανεβάζοντας το βράδυ της παραμονής ένα story στο Instagram.
Στη δημοσίευσή του, ο ηθοποιός, έγραψε: «Παραμονή και σήμερα!! και συνεχίζουμε… Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο!», συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες από το γιορτινό τραπέζι.
Δείτε την ανάρτησή του
