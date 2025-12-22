Άκης Σκέρτσος: Οι μεταρρυθμίσεις σε Κτηματολόγιο, Δικαιοσύνη και φοροδιαφυγή υλοποιήθηκαν με βάση την έκθεση Πισσαρίδη

Η πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών για την υλοποίηση της Έκθεσης Πισσαρίδη επιχειρεί μια ψύχραιμη και τεκμηριωμένη αποτίμηση ενός από τα σημαντικότερα στρατηγικά σχέδια οικονομικής πολιτικής της τελευταίας δεκαετίας. Το βασικό της συμπέρασμα είναι σαφές: από τις 525 συστάσεις σε 23 τομείς δημόσιας πολιτικής, το 48% έχει ήδη εφαρμοστεί πλήρως ή μερικώς και ένα επιπλέον 35% βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά, το 83% των προτάσεων δεν έμεινε ανενεργό, ποσοστό υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο κ. Σκέρτσος αναγνωρίζει, ωστόσο, το χάσμα ανάμεσα στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στα άμεσα κοινωνικά αποτελέσματά τους. Πολλές αλλαγές δεν είναι ακόμη ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραδείγματα όπως το Κτηματολόγιο, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω ψηφιοποίησης ή η αναδιοργάνωση της Δικαιοσύνης δείχνουν μεταρρυθμίσεις δομικού χαρακτήρα, με οφέλη που αποδίδουν με χρονική υστέρηση.

Η Έκθεση Πισσαρίδη («Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία») παραδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση το Νοέμβριο του 2020 από επιτροπή με επικεφαλής τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη. Στόχος της ήταν η αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας με έμφαση στην εξωστρέφεια, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Ο υπουργός Επικρατείας, με άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή», απαντά στην κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση για τον βαθμό υλοποίησης των προτάσεων που διατυπώθηκαν. Τα βασικά σημεία του άρθρου έχουν ως εξής:δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Πρώτον, προέρχεται από έναν ανεξάρτητο φορέα της κοινωνίας των πολιτών και όχι από κυβερνητική πηγή, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της. Δεύτερον, λειτουργεί ως αντίβαρο τόσο στη γενικευμένη απαξίωση των μεταρρυθμίσεων όσο και στη μονοδιάστατη θριαμβολογία. Η μελέτη μετατοπίζει τη συζήτηση στο ουσιαστικό ερώτημα της ποιότητας, της εφαρμογής και της διάρκειας των αλλαγών.στην υλοποίηση της Έκθεσης Πισσαρίδη συνδέεται με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η Ελλάδα από το 2021 και μετά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ύπαρξη ενός συνεκτικού σχεδίου με σαφείς προτεραιότητες δεν εγγυάται από μόνη της αποτελέσματα, δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις για προβλεψιμότητα, επενδυτική εμπιστοσύνη και θεσμική συνέχεια.ότι η πρόοδος αυτή δεν ήταν ανέξοδη ούτε αυτονόητη και συνδέεται άμεσα με την πολιτική σταθερότητα και την ύπαρξη αυτοδύναμης κυβέρνησης με σαφές μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Το αν η πορεία αυτή θα οδηγήσει σε διατηρήσιμη σύγκλιση και ευρύτερη ευημερία θα κριθεί στις πολιτικές επιλογές και ειδικά στις εκλογές του 2027.