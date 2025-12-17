Μύλος στην Εξεταστική: Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε μάρτυρες και βουλευτές, τι είπε για τη ΜΚΟ της Πλεύσης, δείτε βίντεο

Καβγάς στην Εξεταστική της Βουλής με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ, που τ ην κάλεσε ν' απαντήσει αν τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ και αν την δηλώνει στο πόθεν έσχες της





«Αν η Νέα Δημοκρατία εννοεί τον φορέα Δικαιοσύνη για Όλους, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με τη διαχείρισή της, παρά μόνο με τη δημιουργία της. Αυτό που γίνεται είναι απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου.







Παράλληλα με τις καταγγελίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για σχέση της Πλεύσης Ελευθερίας με ΜΚΟ, οι Λαζαρίδης - Κωνσταντοπούλου επιδόθηκαν σε σφοδρό καβγά, με κατηγορίες για παράνομη βιντεοσκόπηση.







Οι διάλογοι έχουν ως εξής:



- Λαζαρίδης: Η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει.



- Κωνσταντοπούλου: Συνομιλούσατε στο διάλειμμα με τον Μυλωνάκη. Είναι μάρτυρας…



- Κωνσταντοπούλου: Έχω ζητήσει τον λόγο



- Λαζαρίδης: Εμπλοκή της ίδιας και του κόμματός της σε ΜΚΟ. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα



- Κωνσταντοπούλου: Να μου τα θέσετε. Ποια είναι τα ερωτήματα;



- Νικολακόπουλος: Έχω πει ότι την επόμενη που θα παρέμβετε, θα διακόψω. Έχει ήδη διακοπεί 2 φορές η συνεδρίαση με δική σας υπαιτιότητα



- Λαζαρίδης: Ποια τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση της ΜΚΟ; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων; Δηλώνει την συμμετοχή της στην ΜΚΟ στο πόθεν έσχες. Η κα Κωνσταντοπουλου ενώ τέθηκαν ερωτήματα δεν απάντησε.



- Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης



- Λαζαρίδης: Να μας πει η κα Κωνσταντοπούλου επίσης αν η μητέρα της έπαιρνε χρήματα ως επίδομα ανηλίκων, ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί.



- Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης, είστε συκοφάντης



- Λαζαρίδης: Τα επιστρέψατε τα χρήματα;



- Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης



- Λαζαρίδης: Αν δεν απαντήσει με στοιχεία, θα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα



- Νικολακόπουλος: Έχουν μείνει 2 μάρτυρες



- Κωνσταντοπούλου: Έχω ζητήσει τον λόγο



- Νικολακόπουλος: Σε λίγο, να ολοκληρωθεί η κατάθεση



- Κωνσταντοπούλου: Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα



- Νικολακόπουλος: Τι θα πάθετε αν απαντήσετε σε λίγο;



- Κωνσταντοπούλου: Θα δώσω στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο απεικονίζονται Λαζαρίδης - Μυλωνάκης να συνεννοούνται. Δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανέναν ο μάρτυρας. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Λαζαρίδης να μην λέει τίποτα, όταν τον ρώτησα τι είπε για τον πατέρα μου.



- Λαζαρίδης: Είπα ότι τοποθετήθηκε πρόεδρος του Παναθηναϊκού



- Κωνσταντοπούλου: Γιατί με διακόπτετε... Αυτή την καταγγελία (σ.σ. για τα επιδόματα ανηλίκων) την είχαν κάνει 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μετά μου ζήτησαν συγγνώμη. Τριαντάφυλλος, Κασσής και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι. Όποιος τολμήσει να ανακινήσει την συκοφαντία αυτή, θα έχει αγωγή.



Η κα Λιακούλη είπε ότι εγώ προκάλεσα κλάματα σε υπάλληλο της Βουλής. Να μας πει τώρα εδώ αν το ισχυρίζεται. Αν το ισχυρίζεται, να με ενημερώσει ποιος είναι ο υπάλληλος για να ερευνηθεί, γιατί έχω άριστη σχέση με τους υπαλλήλους της Βουλής.



Ο Λαζαρίδης δεν ρωτά τον Μυλωνάκη για τις εταιρείες του. Αν η ΝΔ εννοεί τον φορέα Δικαιοσύνη για Όλους, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με την διαχείρισή της, παρά με την ίδρυση της. Απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους. Ο Λαζαρίδης να απαντήσει εάν είχε πάρει χαμπάρι όταν χασκογελούσε δίπλα στον Τσοχατζόπουλο και περνούσαν οι μίζες.