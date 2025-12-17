Η Αθήνα δεν θα συμμετάσχει σε δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα - Προσδοκίες για διευρυμένη διάσκεψη 5+1 στο Κυπριακό

Για τη σημασία πραγματοποίησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, μιλούν διπλωματικές πηγές - Τα θαλάσσια οικόπεδα που χάραξε η Λιβύη σέβονται τη μέση γραμμή, σύμφωνα με την ελληνική αντίληψη