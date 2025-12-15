Βενιζέλος: Έχω επιδείξει εγώ ποτέ πολιτική φιλοδοξία; Μόνο βάρη έχω αναλάβει, έφυγα στα 62 μου από τη Βουλή

Για το πώς θεωρεί πως θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ανέφερε πως «πιστεύω ότι πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας για λόγους διαφάνειας, δημοκρατικής αισθητικής, συμμετοχής και συν αντίληψης, νομιμοποίησης, γιατί δεν μπορεί η χώρα να πορεύεται συγκρουσιακά».Για το εάν μπορεί η ΝΔ να συνεργαστεί ξανά με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος απάντησε πως «θα το κρίνουν τα κόμματα και υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Εγώ θέλω το ΠΑΣΟΚ να είναι όσο γίνεται ψηλότερα. Και αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης πως διεκδικεί την πρώτη θέση, δικαιούται να διεκδικεί όσο ψηλά θέλει τη θέση του. Το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος την περίοδο της κρίσης. Για μένα η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι θεμελιώδης, κομβική. Και με ενδιαφέρει να λειτουργεί το συνταγματικό τόξο».Παράλληλα, συνεχάρη τονγια την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. «Είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα και μια αναγνώριση των θυσιών του ελληνικού λαού και της μεγάλης συμβολής της Ελλάδας, διότι η Ευρωζώνη δεν είχε αντίληψη τι σημαίνει κρίση. Το έμαθε από την Ελλάδα», είπε.Για το βιβλίο τουείπε πως «έχω διαβάσει κεφάλαια που με ενδιαφέρουν, θα το διαβάσω, διαβάζω όλα τα βιβλία για την περίοδο αυτή. Συμπεραίνω πως ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να επανέλθει στην ενεργό πολιτική και να διεκδικήσει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα κριθεί με βάση τα νέα δεδομένα. Δεν είδα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον και η αναδρομή και η παρελθοντολογία και η ιστορική αξιολόγηση έχει αυστηρές προϋποθέσεις, διότι χρειάζεται ειλικρινής αναστοχασμός και ανασύνθεση όλων των καταστάσεων για να μαθαίνουμε και να αποφεύγουμε την επανάληψη λαθών. Αλλά πολύ μεγάλη σημασία έχει και η αντίληψή μας για το μέλλον».Για το εάν μπορεί να ενώσει την κατακερματισμένη Κεντροαριστέρα ο κ. Τσίπρας, ο κ. Βενιζέλος σχολίασε πως «έχει σημασία το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη στον χώρο αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο σημείο ισορροπίας, στο κέντρο και πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Και αυτό πρέπει να λειτουργήσει ευεργετικά για τον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ ορθά ότι διεκδικεί την καλύτερη εκλογική επίδοση. Πηγαίνουμε σε εκλογές καταγραφής δυνάμεων, δεν πιστεύει κανείς ότι οι πρώτες εκλογές μπορούν να δώσουν λύση στο κυβερνητικό πρόβλημα της χώρας».Τέλος, ανέφερε πως «συνολικά η διάταξη του Άρθρου 86 του Συντάγματος πρέπει να σέβεται την κοινωνία. Άρα έχουμε την υποχρέωση να διαμορφώσουμε το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών σύμφωνα με την απαίτηση της κοινωνίας για θεσμική αξιοπιστία και διαφάνεια».