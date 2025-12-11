Real Polls: Τι θα γινόταν αν όλα τα κόμματα πήγαιναν στις εκλογές με άλλους αρχηγούς; Πέφτει στο 22% η ΝΔ, εκτοξεύεται στο 17,2% το ΠΑΣΟΚ
Real Polls: Τι θα γινόταν αν όλα τα κόμματα πήγαιναν στις εκλογές με άλλους αρχηγούς; Πέφτει στο 22% η ΝΔ, εκτοξεύεται στο 17,2% το ΠΑΣΟΚ
Κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής, εξαφανίζονται εκλογικά σε ένα τέτοιο σενάριο, μόνον πέντε κόμματα μπαίνουν στη Βουλή - Πού κινείται η δυνητική ψήφος του «κόμματος Τσίπρα» μετά την υπερπροβολή του λόγω της «Ιθάκης»
Υπερδιπλάσιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του protagon.gr.
Το ενδιαφέρον στοιχείο της δημοσκόπησης έγκειται όμως στο υποθετικό ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα κατέβαιναν στις εκλογές με άλλον αρχηγό: Οι απαντήσεις είναι αποκαλυπτικές - τα ποσοστά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου πέφτουν, ενώ του ΠΑΣΟΚ εκτοξεύονται, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ!
Έτσι, το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%, ενώ, στο ίδιο ερώτημα, η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%.
Παράλληλα, κόμματα που έχουν αρχηγοκεντρικό χαρακτήρα εξαφανίζονται εκλογικά: η Πλεύση πέφτει στο 1,4% από 9,2%, η Ελληνική Λύση πέφτει στο 3,4% από 7,1%, η Φωνή Λογικής από το 3,5% πηγαίνει στο 2% και το ΜεΡΑ25 από το 3% πέφτει στο 1,5%. Οριακά πέφτουν τα ποσοστά του ΚΚΕ.
Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία μετριέται στο 28,5% ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 12,5%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 11,8%, Ελληνική Λύση με 8,7%, ΣΥΡΙΖΑ με 8,5%, ΚΚΕ με 7,8%, Φωνή Λογικής με 4,8%, ΜέΡΑ25 με 4,4%.
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 23,3%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜέΡΑ25 3% με τους αναποφάσιστους να είναι το 16,1% των ερωτηθέντων
Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε και το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα με ένα 12,6% να δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, ένα 9,1% πως είναι «αρκετά πιθανό». Στην ίδια ερώτηση για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά οι απαντήσεις είναι 2,2% «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 5,9% ότι είναι «αρκετά πιθανό».
Οι πολίτες, ωστόσο, βλέπουν σε μεγάλο βαθμό το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ως ακόμη μια διάσπαση στον προοδευτικό χώρο (60%), και μόνο το 23,5% πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος.
