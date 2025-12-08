Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι χώρα - μοντέλο στο θέμα των προληπτικών εξετάσεων
Ο πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα»
«Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, είμαστε χώρα - μοντέλο στον ΠΟΥ για το πώς δομούμε αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Και δεν αφορούν μόνον τον καρκίνο, αλλά θέματα καρδιαγγειακά, δράσεις για τον αυτοτραυματισμό των εφήβων», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ' όλα».
Για την ανακαίνιση των νοσοκομείων, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για κοσμογονική αλλαγή. «Δεν το λέω για να ακουστεί πομπώδες, αρκεί να δει κανείς το πριν και το μετά». Όπως είπε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κτιριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Και αυτό έχει ένα λειτουργικό αποτύπωμα. Η όλη διαχείριση του ασθενή, από την ώρα που προσέρχεται μέχρι που θα βγει, έχει σημασία. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, κάτι που αποτυπώνεται και στους πολίτες, οι οποίοι ερωτώνται. «Όταν ρωτάμε τους ασθενείς, έχουμε καλύτερη εικόνα του ΕΣΥ από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αυτοί που πηγαίνουν στο ΕΣΥ έχουν καλύτερη εικόνα από τη γενικότερη. Επίσης, μπορούμε να μπούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, γιατί ένα νοσοκομείο μπορεί να υστερεί σε σχέση με ένα άλλο νοσοκομείο. Και θα μπούμε σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους Έλληνες γιατρούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και αν υπάρχει πρόθεση να τους δοθεί κίνητρα για να επιστρέψουν. Χθες, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στη Νέα Υόρκη από Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν. Για τους γιατρούς, η κυβέρνηση δέχθηκε ότι εάν κάποιος έχει εξειδίκευση σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η ειδικότητα αναγνωρίζεται αμέσως. Μέχρι τότε υπήρχαν ανασταλτικά εμπόδια. Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει σχέση με τη χώρα που είχαμε πριν, είναι μια χώρα που θέλουν να επιστρέψουν.
Ερωτηθείς για το ανθρώπινο δυναμικό, σημείωσε ότι είμαστε 15% πάνω στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν είμαστε ακόμη εκεί που θα θέλαμε. Ωστόσο υπάρχουν μέτρα, όπως η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών. «Παρακολουθούμε τις δαπάνες. Υπήρχε δυνατότητα πραγματικής εξοικονόμησης, χωρίς να αποβαίνει εις βάρος των υπηρεσιών», είπε. «Έχω πει στο υπουργείο πως ό,τι εξοικονομήσει, θα επιστρέψει στη χρηματοδότηση της Υγείας».
Για τη φαρμακοβιομηχανία, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν κλάδο που η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει. Για το clawback ανέφερε ότι ο αρμόδιος υπουργός βρίσκεται σε επαφή με τις εταιρείες. «Είμαστε σε καλύτερο στάδιο από εκεί που ήμασταν το 2023», είπε.
Μέχρι τον Αύγουστο του 2026, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε για τα έργα που δρομολογούνται. «Τα έργα θα τρέξουν και θα ολοκληρωθούν. Και των υποδομών και τα ψηφιακά. Συντελείται μία μικρή επανάσταση. Είναι κάτι που φαινόταν αδιανόητο πριν μερικά χρόνια. Ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς θα αλλάξει τα πάντα στην Υγεία και θα μας βοηθήσει και στη συγκράτηση των δαπανών. Πατάμε στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε», είπε. «Η Ελλάδα είναι γενναιόδωρη στις παροχές υγείας, ακόμη κι από χώρες πιο πλούσιες», είπε. Στον ψηφιακό τομέα αναμένουμε μεγάλη επανάσταση, με εισαγωγή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, με εργαλεία που μπορούν να μπουν στα ΤΕΠ. Ωστόσο δεν θα υποκαταστήσουμε ούτε τον γιατρό, ούτε τον νοσοκόμο». Η Ελλάδα θέλει να στηρίξει και εγχώριες εταιρείες ΤΝ, διασφαλίζοντας το ιατρικό απόρρητο των ατομικών δεδομένων. Όμως τώρα με τις διαγνωστικές εξετάσεις έχουν πολύ μεγάλη αξία.
