Σήμερα η παρουσίαση της Ιθάκης του Τσίπρα: Το στίγμα που θα δώσει και οι παρουσίες με νόημα

Ο Αλέξης Τσίπρας εικάζεται πως θα ασκήσει δριμύ κατηγορώ προς την κυβέρνηση αλλά θα σηκώσει και το γάντι της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» στη λογική συγκρότησης ενός αντικυβερνητικού μετώπου - Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα

