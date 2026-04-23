Τσιάρας και Μηταράκης κινήθηκαν απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και του Νόμου, λέει ο Δημητρακόπουλος
Ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος που έχει αναλάβει την εκπροσώπησή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι εντολείς του εμπιστεύονται τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Την εκπροσώπηση των Νότη Μηταράκη και Κώστα Τσιάρα έχει αναλάβει ο γνωστός ποινικολόγος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την άρση ασυλίας τους μαζί με άλλους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη χθεσινή Ολομέλεια στη Βουλή.
Ο κ. Δημητρακόπουλος εξέδωσε δήλωση νωρίτερα σύμφωνα με την οποία οι εντολείς του, Μηταράκης και Τσιάρας, κινήθηκαν απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και του Νόμου και εμπιστεύονται τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου
«Οι εντολείς μου κ.κ Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης ζήτησαν χθες από την Ολομέλεια της Βουλής την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας, ώστε να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως σαφώς έχουν δηλώσει, με τις πράξεις και ενέργειες τους κινήθηκαν απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και του Νόμου, προασπίστηκαν το Δημόσιο Συμφέρον, κηδόμενοι πάντα των συμπολιτών τους, που με την εμπιστοσύνη τους τούς εξέλεξαν.
Οι κ.κ Κώστας Τσιάρας ως βουλευτής, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και Νότης Μηταράκης ως βουλευτης, πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αυτονόητα σέβονται τη διάκριση των εξουσιών και εμπιστεύονται τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίον έχουν έμπρακτα στηρίξει, καθώς και τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, η αρμοδιότητα των οποίων έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα με το νόμο 4786 / 2021».
