Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος - Θα γίνει εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων

Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο, πάμε σε ένα σύστημα αξιόπιστο και δίκαιο για τις επιδοτήσεις, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης