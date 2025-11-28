Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς η επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι θα είναι ομιλητές
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς η επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι θα είναι ομιλητές

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19.00 με συζήτηση για το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19.00 θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «ΙΘΑΚΗ»

Για το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος,  Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,  Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης θα έχουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. 

