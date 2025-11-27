Αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ στη μάχη με τον Τσίπρα: Ο Δούκας σε εκδήλωση με Φάμελλο, Χαρίτση - Ναι από Διαμαντοπούλου σε επιστροφή βουλευτών που πήγαν ΣΥΡΙΖΑ