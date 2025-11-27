Αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ στη μάχη με τον Τσίπρα: Ο Δούκας σε εκδήλωση με Φάμελλο, Χαρίτση - Ναι από Διαμαντοπούλου σε επιστροφή βουλευτών που πήγαν ΣΥΡΙΖΑ
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου θα καθαρογραφεί η γραμμή δεν έχει ακόμη αποκτήσει ημερομηνία για τη διεξαγωγή του
Σε αναζήτηση ασφαλούς γραμμής για την αναχαίτιση των εκλογικών στόχων του Αλέξη Τσίπρα στις προσεχείς κάλπες βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η δημοσκοπική βελόνα του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να …αντιστέκεται στο πράσινο εγχείρημα για ένα δημοσκοπικό άλμα.
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου θα καθαρογραφεί η γραμμή δεν έχει ακόμη αποκτήσει ημερομηνία για τη διεξαγωγή του. Αρκετοί από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι θα γίνει τον Μάρτιο, αλλά η Πολιτική Γραμματεία δεν έχει ακόμη συνεδριάσει με βασικό θέμα στην ατζέντα την οργάνωση ενός καθαρού πλάνου, στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα του Συνεδρίου.
Κορυφαία στελέχη με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους καλούνται πάντως να τοποθετηθούν σχετικά με το εγχείρημα Τσίπρα και ενώ ομνύουν στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, το κάθε ένα χωριστά καταθέτει τη δική του πρόταση για τη μάχη της κεντροαριστεράς. Ο Χάρης Δούκας έχει ζητήσει προγραμματικό διάλογο τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις - και με το κόμμα Τσίπρα εφόσον συγκροτηθεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν μάλιστα χθες σε εκδήλωση για την κλιματική κρίση στο πάνελ των ομιλητών, όπως ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Πέτρος Κόκκαλης και άλλοι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε με βίντεο την τοποθέτησή του - στο ακροατήριο της εκδήλωσης ήταν πολλοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, όχι όμως και από το ΠΑΣΟΚ.
Η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία διαφωνεί ανοιχτά με την πρόταση Δούκα να υπάρξει στο Συνέδριο συζήτηση και ψηφοφορία για τις μετεκλογικές συνεργασίες με το «όχι» προς τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε προχθές στο Action24 ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει ένα κάλεσμα για τη διεύρυνση του κόμματος τονίζοντας ότι πρέπει να κληθούν ακόμη και βουλευτές που πήγαν (από το ΠΑΣΟΚ) στον ΣΥΡΙΖΑ. «Αν η Ν.Δ. είναι πρώτη, το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει ποτέ με τη Ν.Δ. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και αυτοδύναμο, οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες συνεργασίας. Αν είναι δεύτερο, δεν συζητάει με τη Ν.Δ», δηλώνει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ο οποίος έχει ήδη επισημάνει τη διαφωνία του για έναν ανοιχτό διάλογο με το κόμμα Τσίπρα και δίνει μια πρώτη γεύση της άποψής του για τις συνεργασίες.
Άλλα στελέχη, με απόψεις πολύ κοντά σε αυτές της Διαμαντοπούλου και άλλων στελεχών, θεωρούν ότι αφαιρεί αντί να προσθέτει δυνάμεις στο ΠΑΣΟΚ στην παρούσα φάση η κουβέντα για πιθανούς μετεκλογικούς «γάμους». Το επιχείρημα που υιοθετούν είναι ότι χωρίς την καταγραφή των πολιτικών συσχετισμών δεν μπορεί να ξεκινήσει σοβαρή ανάλυση των δεδομένων, ούτε να διερευνηθεί η αναγκαία προγραμματική συνάφεια των κομμάτων, που είναι εκ των βασικών προϋποθέσεων για ένα σχήμα συγκυβέρνησης.
Αυτό άλλωστε που απασχολεί το ΠΑΣΟΚ όσο προσπαθεί να «διαβάσει» τις προθέσεις και τη δυναμική του κ. Τσίπρα, είναι αν καταφέρει να διατηρήσει, στη μάχη για «νίκη, έστω με μία ψήφο», τη δεύτερη θέση- δηλαδή, αν κρατηθεί καταρχάς πάνω από το εγχείρημα Τσίπρα. Η κάθε διαφορετική έκβαση της μάχης «προς τα κάτω» μπορεί να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε …ΣΥΡΙΖΑ και να ανοίξει εσωκομματικό «πόλεμο» για την επόμενη μέρα.
Το μόνο σίγουρο επί του παρόντος στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι κρατούν ενιαία στάση απέναντι στο ερώτημα για το αν παραστούν στην εκδήλωση-παρουσίασης της «Ιθάκης» στις 3 Δεκεμβρίου. Δεν έχει βγει επισήμως «απαγορευτικό» από τη Χαριλάου Τρικούπη αλλά το κλίμα που επικρατεί δείχνει ότι δεν θα υπάρξουν κορυφαία στελέχη ή βουλευτές που θα παραστούν στην εκδήλωση την «παραμονή» της ίδρυσης κόμματος από τον κ. Τσίπρα».
