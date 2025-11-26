Στην Αθήνα την Παρασκευή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα βρεθεί στην Αθήνα την Παρασκευή (28/11) όπου και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πρόεδρος του ΕΚ θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου Εμπειρία Ευρώπη - Europa Experience, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, και του Αθανάσιου Μπούρα, Γ' αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η κυρία Μέτσολα και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συζητήσουν επίσης με νέους με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά Ευρωπαίων», στην Εθνική Πινακοθήκη.
