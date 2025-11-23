Κυρανάκης: 1.100 νέα λεωφορεία ως τον Μάρτιο του 2026 στην Αθήνα - Μπαίνουν 600 κάμερες σε λεωφορεία

Στις 10 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει το Μετρό στη Θεσσαλονίκη - Η επιστροφή Τσίπρα, είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι οι διάδοχοί του απέτυχαν παταγωδώς