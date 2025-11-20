Σταύρος Παπασταύρου: Ολοκληρώνεται από την ΕΔΕΥΕΠ η διαπραγμάτευση της σύμβασης με Chevron – HelleniqEnergy

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, η σύμβαση αναμένεται ότι θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Για νέο κύκλο στον τομέα των υδρογονανθράκων έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας