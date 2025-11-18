Παπασταύρου: Το «Αμοργόραμα» είναι πρωτοβουλία με βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό

Η Ελλάδα προχωρά με τη βοήθεια της Ε.E. στην προστασία των θαλάσσιου πλούτου της, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας