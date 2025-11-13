Ελλάδα και Κύπρος επιχειρούν να θωρακίσουν το καλώδιο ανοίγοντας «παράθυρο» συμμετοχής Αμερικανών και Ισραηλινών
Κάθε άλλο παρά τυπική ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης αφενός επαναβεβαίωσαν την πολιτική τους δέσμευση για την υλοποίηση του GSI (του καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ), αλλά παράλληλα αποφάσισαν και να τροποποιήσουν τις οικονομοτεχνικές παραμέτρους του project, ώστε να το θωρακίσουν έναντι των λεγόμενων «γεωπολιτικών κινδύνων». Κοινώς, της Τουρκίας, η οποία απειλεί με σκηνικά Κάσου, εφόσον το έργο μπει ξανά στις ράγες.
Οι κ. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης είχαν συμφωνήσει και τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ως προς την ανάγκη το έργο να «τρέξει». Εν συνεχεία όμως ήρθε η άγρια σύγκρουση του ΑΔΜΗΕ με τον Κύπριο πρόεδρο και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου και απαιτήθηκαν λεπτοί χειρισμοί για να μην «τιναχθεί στον αέρα» το σημαντικό project.
Δεν είναι τυχαίο ότι στη χθεσινή μεγάλη Κυπριακή αποστολή, με 10 υπουργούς και υφυπουργους και 6 συνεργάτες της Προεδρίας, δεν συμμετείχε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος είναι πολέμιος του έργου, επικαλούμενος μελέτες βιωσιμότητας, τις οποίες όμως δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα.
Η κρίσιμη παράμετρος εν προκειμένω είναι η τροποποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου, ώστε να συμμετάσχουν ενδεχομένως κάποια αμερικανική ή και ισραηλινή εταιρεία. Κατά πληροφορίες, επαφές έγιναν και τις προηγούμενες μέρες στο περιθώριο του συνεδρίου PTEC στην Αθήνα, όπου συγκλήθηκε ξανά το σχήμα 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού υπουργού Κρις Ράιτ.
Κατά πληροφορίες, το U.S. International Development Finance Corporation (DFC) σταθμίζει την πιθανή συμμετοχή του στο έργο. Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον έχει δείξει εδώ και έναν χρόνο και η γαλλική εταιρία Meridien. Την εξέλιξη φωτογράφισε και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε ότι «μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι το οποίο θα είναι, προφανώς, προς όφελος όλων μας».
Για τις παρεμβάσεις στο project θεωρείται δεδομένο ότι θα εμπλακεί και διεθνής εταιρία συμβούλων που θα κληθεί να επαναξιολογήσει το έργο, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να «κουμπώσουν» σε αυτό επενδυτές που θα το θωρακίζουν και γεωπολιτικά.
Για τις εξελίξεις ενημέρωσαν χθες και τις Βρυξέλλες που συγχρηματοδοτεί το project ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου, οι οποίοι είχαν βρεθεί και προ εβδομάδος στην Αθήνα. Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου έδειξε ότι τα πράγματα θα κινηθούν γρήγορα, αναφέροντας ως προτεραιότητα «την εξεύρεση αυτού του οίκου που θα κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό το τεχνοοικονομικό στο νέο περιβάλλον, το οποίο είναι η εξεύρεση ισχυρών παικτών και ταμείων τα οποία θα μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά το έργο».
Με τον Πρόεδρο @Christodulides αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας, έτσι ώστε να μπορεί αυτό να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών. pic.twitter.com/VDZbPYhQAE— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 12, 2025
Για τις παρεμβάσεις στο project θεωρείται δεδομένο ότι θα εμπλακεί και διεθνής εταιρία συμβούλων που θα κληθεί να επαναξιολογήσει το έργο, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να «κουμπώσουν» σε αυτό επενδυτές που θα το θωρακίζουν και γεωπολιτικά.
Για τις εξελίξεις ενημέρωσαν χθες και τις Βρυξέλλες που συγχρηματοδοτεί το project ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου, οι οποίοι είχαν βρεθεί και προ εβδομάδος στην Αθήνα. Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου έδειξε ότι τα πράγματα θα κινηθούν γρήγορα, αναφέροντας ως προτεραιότητα «την εξεύρεση αυτού του οίκου που θα κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό το τεχνοοικονομικό στο νέο περιβάλλον, το οποίο είναι η εξεύρεση ισχυρών παικτών και ταμείων τα οποία θα μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά το έργο».
